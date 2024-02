Kan Union SG dit seizoen dan wel de titel pakken? CEO Philippe Bormans is op zijn hoede: "Zij zijn de grootste uitdager"

Union SG is alweer aan een geweldig seizoen bezig. De club van Alexander Blessin staat alleen op kop met 58 punten. Zit een titel er dit jaar in?

De voorbije twee seizoenen moest Union SG na de laatste speeldag steeds toekijken hoe een andere club de JPL-trofee in de lucht stak. Telkens na een goed seizoen. Derde keer goede keer voor de Brusselaars?

De club heeft tien punten voorsprong op Anderlecht, dat de eerste achtervolger is. Club Brugge kijkt ondertusen al aan op een achterstand van 17 punten. Union neemt het woensdag op tegen blauw-zwart in de Croky Cup. Ziet Philippe Bormans (CEO van de Brusselse club), Club Brugge ook als de grootste concurrent voor de titel?

"Ja, zonder afbreuk te doen, dat denk ik wel", reageert hij bij Het Laatste Nieuws. "Iedereen zei voor het seizoen al dat Club Brugge heel veel kwaliteit heeft. Anderlecht ligt qua punten wel niet zoveel achter. Wij hebben met Club al een mooi kloofje geslagen, maar dat moeten we nog delen door twee."

"De beker is sowieso iets apart, maar er kan nog zoveel gebeuren. Kijk naar de geschorsten en geblesseerden bij Brugge afgelopen weekend, dat is zwaar om op te lossen. Maar als we de besten willen zijn, zullen we het toch zélf moeten doen."