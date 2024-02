Vanaf volgend seizoen grote verandering op komst bij Club Brugge

Er is een grote verandering op komst bij Club Brugge. Vanaf volgend seizoen zou die moeten ingaan.

Club Brugge heeft ervoor gekozen om van kledingleverancier te veranderen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Op dit moment is dat Macron, maar daar komt vanaf volgend seizoen verandering in.

Einde van een tijdperk voor Club Brugge

Club Brugge speelt al sinds het seizoen 2028-2019 in de truitjes van Macron, maar hun deal loopt na dit seizoen af. Blauw-zwart heeft besloten om vanaf volgend seizoen te kiezen voor Castore.

Castore is een Engels merk. Onder meer Feyenoord, Rangers FC, Newcastle, Wolverhampton, Aston Villa en Bayer Leverkusen spelen al in hun truitjes. Het merk is ook bekend omdat F1-ploeg Red Bull (waar Max Verstappen zit), met hun kleding rijdt.