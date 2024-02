Voormalige speler van de Jupiler Pro League beschuldigd van seksueel misbruik

Schandaal in Spanje: een speler van Real Betis is beschuldigd van seksuele agressie. Het gaat om William Carvalho, voormalig middenvelder van Cercle Brugge.

William Carvalho (31 jaar oud) zou beschuldigd zijn van seksueel misbruik door een jonge vrouw met wie hij in augustus de nacht zou hebben doorgebracht in Sevilla. Dit melden Spaanse en Portugese bronnen. Carvalho, die sinds 2018 speelt voor Real Betis, moet voor de onderzoeksrechter verschijnen in Sevilla.

Carvalho zou het slachtoffer hebben gedrogeerd en verkracht, die wakker werd met verwondingen en geen precieze herinnering had aan haar avond. De beveiligingscamera's van het hotel zouden bevestigen dat William Carvalho en de jonge vrouw inderdaad de kamer zijn binnengegaan op de datum van de vermeende feiten.

Noch de speler noch de club hebben gereageerd op de beschuldigingen die in de media zijn verschenen. De rechtbank weigerde commentaar te geven op het lopende onderzoek. William Carvalho speelde op huurbasis bij Cercle Brugge in het seizoen 2012-2013 52 wedstrijden.