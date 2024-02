Anderlecht-speler maakt grote indruk, maar Gert Verheyen komt met ferme kanttekening

De man van RSC Anderlecht de voorbije weken? Dat is misschien wel Mario Stroeykens. In die hoedanigheid maakt hij steeds meer indruk als een van de mannen waar kan op gerekend worden met oog op de play-offs.

Mag ook Mario Stroeykens net als pakweg Zeno Debast stilaan dromen van het EK 2024 in Duitsland? Op zijn positie is de concurrentie natuurlijk wel nog veel groter dan voor de centrale verdediger, maar de voorbije weken en maanden maakte hij indruk.

De 19-jarige Brusselse spelmaker (geboren in Zellik) zit ondertussen aan vier doelpunten en vier assists over alle competities heen bij RSC Anderlecht. De voorbije maanden kwam hij steeds meer in de plannen van Riemer voor, ondertussen is hij een sterkhouder.

#RisingStars | Wat is de ideale positie voor Mario Stroeykens? 💪 pic.twitter.com/buwfOmA4vw — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 7, 2024

Ook onder meer Thorgan Hazard was al vol lof voor de speler, Gert Verheyen maakt zich bij Eleven Sports een bedenking: "Hij is geen flankspeler, hij moet in de as spelen wat mij betreft. Dat is de vraag: wat is zijn ideale positie?"

"Voor mij is dat een moeilijke voor hem. Ik zie er een tweede spits in. Dan maakt het niet zoveel uit of hij vanop de kant moet vertrekken of niet."