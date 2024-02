Coach Alexander Blessin wil nog wat kwijt over Union SG-supporters: "Ik zou liegen als ik zeg dat het me niet kan schelen"

Union SG kon afgelopen weekend nipt winnen op het veld van KRC Genk. Het werd 0-1 voor de Brusselaars. Alexander Blessin had een leuk moment met de fans na afloop.

Na de wedstrijd vierde coach Alexander Blessin uitgebreid mee met zijn fans en de spelers aan het uitvak van de Cegeka Arena. "Dat is altijd heel erg leuk", vertelde Blessin. "Ik zou liegen als ik zeg dat het mij niet kan schelen. Wanneer de fans je naam scanderen is het een teken dat je goed werk levert. Uiteindelijk is het wel de ploeg die het moet doen, en niet ik."

De Union-fans kregen eerder deze week nog een prijs voor attitude als supporters. "Ze juichen hun ploeg altijd toe, dat deden ze nu weer heel goed. Het was een heel leuk gevoel", ging Blessin verder.

Union blijft zo zijn ongeslagen reeks verder zetten. "We moeten altijd naar onze limieten toe werken. Ik ben gefocust op onze prestaties. We hebben soms wel lastige situaties, in alle wedstrijden hebben we wel fases waarin we niet de controle hebben. Maar daar werken we iedere dag aan", besluit de Duitser.