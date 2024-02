Jbari hekelt keuze van Riemer: "Dat zal beide spelers verzwakken"

Brian Riemer koos ervoor om Luis Vazquez tegen KAA Gent in de spits te zetten. Dat betekende ook dat Kasper Dolberg, die al een hele poos droog staat, naar de bank verhuisde. Nordin Jbari vindt dat de Deense coach een probleem aan het creëren is.

De laatste goal van Dolberg dateert al van 1 december vorig jaar tegen Westerlo. Hij heeft dus al een dikke twee maanden niet meer gescoord. Daarnaast moest hij het veelal afleggen in de duels met de centrale verdedigers. Daarom koos Riemer voor de grotere en stevigere Argentijn.

Maar hoe moet het nu verder? "Dolberg op de bank is een beetje vreemd", zei Nordin Jbari bij La Tribune. "Welke boodschap geven ze hem voor de play-offs 1? Ze moeten proberen er iets aan te doen. Je begon het seizoen met hem, hij heeft zijn gewicht in de schaal gelegd en het goed gedaan."

Met twee in de basis?

"Zeker, Vazquez heeft het goed gedaan in de laatste wedstrijden, maar hoe vaak is hij niet slecht opgekomen? We moeten alles analyseren en niet alleen één of twee wedstrijden. Alle aanvallers hebben een periode waarin ze minder presteren. Nu zien we duidelijk dat het de een of de ander is. En dat zal beide spelers verzwakken."

Er gaat ook al lang de roep op om ze beiden te laten starten, maar volgens Riemer is de ploeg nog niet zover tactisch gezien.