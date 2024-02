Mark van Bommel is zeer duidelijk over verplichtingen Antwerp in Oostende én komt terug op nieuws over Overmars

Royal Antwerp FC trekt op donderdagavond naar KV Oostende voor de heenwedstrijd van de halve finales in de Croky Cup. Tegen de laagvlieger uit de Challenger Pro League hebben ze bij de kampioen eigenlijk geen enkel excuus. Dat beseft ook coach Mark van Bommel, die ook terugkwam op de zaak Overmars.

"We zijn het aan onze stand verplicht om over twee wedstrijden tegen KV Oostende door te gaan naar de finale. Dat is een verplichting", aldus Mark van Bommel op zijn persconferentie op woensdag tegenover Het Nieuwsblad.

"Maar we zijn gewaarschuwd. Kijk maar wat er met Ajax gebeurde in de Nederlandse Beker", is de coach op zijn hoede. Hij wees er ook meteen op dat KV Oostende in de vorige rondes met Eupen, RWDM en (vooral?) Genk toch drie ploegen uit eerste klasse heeft weten te verschalken.

Geen plezierreisje voor Antwerp op bezoek bij Oostende

En dus is het geen plezierreisje naar de Belgische kust voor de landskampioen, dat ook dit seizoen intrinsiek mikt op de dubbel. De Beker van België is op dit moment wel de kortste weg naar een goed Europees ticket.

Ook op de zaak Overmars kwam de Nederlandse coach nog even kort terug: "We weten nog steeds niet wat de inhoud van de straf is, dus meer kan ik er niet over kwijt. Ik heb Marc nog niet gesproken. We hopen gewoon dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt."