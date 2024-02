Stevige opsteker: Cercle Brugge komt met nieuwe podcast én kondigt daarin meteen groot contractnieuws aan

Cercle Brugge heeft op woensdag zijn eigen podcast gelanceerd. En samen met de geboorte van 'De Vereniging' was er ook meteen contractnieuws. Hannes Van der Bruggen blijft namelijk langer bij groen-zwart.

Cercle Brugge is met een eigen podcast begonnen. In aflevering één was met Hannes Van der Bruggen meteen een speler te gast. En die kondigde ook meteen aan dat hij ook in het seizoen 2024-2025 nog in het shirt van De Vereniging te zien zal zijn.

Cercle Brugge heeft namelijk de optie in het contract van de 30-jarige Hannes Van Der Bruggen gelicht. De middenvelder zal zo ook volgend jaar spelen voor groen-zwart, zo blijkt ook uit informatie op de webstek van De Vereniging.

Van der Bruggen blijft bij Cercle Brugge

"Hannes is als vice-kapitein een voorbeeld voor onze groep en een verlengstuk van de coach op het veld", aldus technisch directeur Rembert Vromant op de webstek van Cercle Brugge. “Het lichten van de optie in Hannes’ contract is een signaal van waardering van onze Vereniging voor de inspanningen die Hannes zowel op het veld als naast het veld levert."

Van der Bruggen is al sinds 2021 actief bij Cercle Brugge. De hondstrouwe ex-speler van Kortrijk en Gent blijft het zo ook volgend seizoen bij drie ploegen houden.