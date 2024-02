STVV gaat nog tweede sterkhouder verliezen, Turken komen shoppen op Stayen

De transfermarkt in België is al vijf dagen gesloten, maar in een aantal andere landen is die nog open. Er kunnen dus nog spelers vertrekken, zoals Alexis Flips en Hugo Cuypers. Bij STVV vrezen ze het vertrek van nog een sterkhouder.

Vanuit Turkije is er immers grote en concrete belangstelling voor Eric Bocat. Subtopper Trabzonspor wil Eric Bocat weghalen op Stayen. STVV bevestigde ook dat er een bod is gekomen aan HBvL. Turkse media meldden reeds een akkoord, maar dat lijkt voorbarig te zijn. In Turkije sluit de transfermarkt pas op 9 februari, waardoor een transfer van een speler uit de Belgische competitie nog steeds mogelijk is. Op woensdag staat er een gesprek gepland tussen de leiding van de Truiense club en Bocat over zijn voorkeuren. Pas als de Fransman interesse toont in een overstap naar Turkije, beslist STVV of het bod wordt geaccepteerd. De Kanaries haalden Bocat in de zomer van 2022 transfervrij binnen van Moeskroen.