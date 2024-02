Supporters Club slaan heel hard terug na uitspraken Boucaut over Vanaken: "Club kan dit niet zomaar laten passeren"

Alexandre Boucaut nam in La Tribune Hans Vanaken zwaar op de korrel nadat die rood had gepakt na affluiten in de topper tegen Antwerp. De ex-ref verweet hem "een verschrikkelijke speler te zijn" en 'Kleinzielig". De supporters van Club konden dat niet echt smaken.

Op X lieten ze zich gaan over Boucaut, die in het verleden ook al ter discussie stond bij Club Brugge. "Hij geeft toe dat hij bewust tegen Club floot", schreef er één. "Het is het bewijs dat scheidsrechters wel degelijk rancuneus fluiten en benadelen."

Boucaut staat ook in voor de recrutering van nieuwe scheidsrechters bij het Referee Department en lijkt met zijn uitspraken toch wel voor wat commotie te hebben gezorgd. "Onaanvaardbaar dit", klinkt het nog.

Dit waren zijn woorden: “Die rode kaart was uitstekend. Uitstekend. Vergoote gaf op die manier een cadeau aan alle Belgische scheidsrechters”, aldus Boucaut in ‘La Tribune’.

“Met zijn babyface heeft hij misschien de ideale uitstraling, maar eigenlijk is hij een van de meest verschrikkelijke spelers op onze Belgische voetbalvelden. Hij beledigt scheidsrechters. Hij is kleinzielig. Hij is gewoon bijzonder irritant.”

Boucaut geeft dus toe dat hij bewust tegen Club floot. Dat hij gestopt is, is kado voor het voetbal. Zijn uitspraken nu zijn wel geen kado voor scheidsrechters. Bewijst dat ze wel degelijk rancuneus fluiten en benadelen. — Danny Willems (@willemsdw) February 7, 2024

Ai, ai, ai… Daarmee geeft Boucault de geloofwaardigheid van de arbitrage in het algemeen en zijn collega’s in het bijzonder een extra doodschop. Dit is gewoon ongezien en een pure schande. Il faut le faire! Zelden meegemaakt. @ClubBrugge @BelgianReferees https://t.co/LN4cMOd3Hc — Steve Vandenberghe (@steve_vdb) February 7, 2024

Nog maar eens bewezen, veel meer dan voor een doodschoppende verdediger type Burgess zijn refs beducht voor iemand met een grote bek, mening en gezonde dosis cynisme. Dat laatste ondergraaft immers veel meer hun ego en autoriteit. — Marc Mahieu (@doitagainmm) February 7, 2024

Is nota bene begeleider van de huidige lichting scheidsrechters…. Onaanvaardbaar dit…. @clubbrugge kan dit toch niet zomaar laten passeren ????? — WBTO (@Wimberto69) February 6, 2024