Ex-speler bijzonder hard voor Denen bij Anderlecht: "Slechtste die ik ooit bij de club zag"

Olivier Suray speelde van 1993 tot 1996 bij Anderlecht en werd er twee keer kampioen. De voormalige verdediger volgt zijn ex-club nog op de voet en is kritisch voor het beleid van de Denen bij paars-wit.

Hij ziet dat het beter is dan de voorbije jaren, maar heeft toch enkele bedenkingen. Er arriveerden heel wat Denen en andere Scandinaviërs, maar die moeten voor hem hetzelfde behandeld worden dan de rest. "Het enige waar ik me aan stoor, is dat een speler zoals Dolberg wordt beschermd, terwijl er iemand op de bank zit die beter is dan hij", zegt Suray bij Sudpresse.

Maar voor Kasper Schmeichel is hij nog veel harder. "Hetzelfde geldt voor de doelman: het is lang geleden dat ik nog zo'n slechte doelman bij Anderlecht heb gezien, terwijl de nummer 2 goed was. Verbruggen was vorig seizoen uitstekend, Dupé was erg goed aan het begin van het seizoen."

"Schmeichel, hij heeft alleen de naam: hij is rampzalig met zijn voeten en heeft geen bal gestopt sinds zijn komst. Het stoort me omdat we bijvoorbeeld drie jaar hebben gewacht om Leoni te laten spelen, die al lang een van de besten was bij de jeugd. Ze moeten ze sneller een kans geven."