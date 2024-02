Tedesco reageert (voor het eerst) op afzegging Courtois voor EK: "Of de deur volledig gesloten is? Voor mij is het afgesloten"

De Rode Duivels kruisen na het EK de Nations League-degens met Frankrijk, Italië en Israël. Dé hamvraag: staat Thibaut Courtois dan al opnieuw tussen de palen?

Thibaut Courtois revalideert momenteel nog steeds van een zware knieblessure. De doelman hoopt in dit seizoen zijn wederoptreden te vieren bij Real Madrid. Hij liet echter zelf al weten dat hij niét zal meegaan naar het EK in Duitsland.

Minstens even opvallend: sinds die mededeling van Courtois is het wachten op een reactie van Domenico Tedesco. "Ik heb daar bewust niet op gereageerd. In mijn ogen is alles al gezegd en hoef ik daar niet nog meer op te reageren.

© photonews

"Het is nu vooral tijd om te focussen op de spelers die wel tot de selectie van de Rode Duivels behoren", gaat Tedesco verder in Het Laatste Nieuws. "Of ik de deur voor Courtois helemaal gesloten heb? Nogmaals. Voor mij is het onderwerp afgesloten. Ik heb niets meer te zeggen."

Wat vindt Tedesco van de loting in de Nations League?

In de tussentijd reageerde Tedesco uiteraard ook op de hoofdzaak van de avond: de loting voor de Nations League. "Ik hou op dit moment geen rekening met play-downs", is de bondscoach duidelijk. Het volledige artikel kan je HIER nalezen.