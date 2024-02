Evaluatierapport van Belgische arbitrage maakt duidelijk: deze ploeg is zeer verrassend het meest benadeeld

In de Jupiler Pro League is er dezer weken héél veel te doen over de arbitrage en het niveau van de refs in het algemeen. En dus vroegen velen zich af: wie is nu het meest benadeeld de voorbije maanden? Het antwoord is vrij verrassend.

Het moge duidelijk zijn: het blunderboek van de Belgische arbitrage loopt stilaan effectief overvol. Er is natuurlijk het cliché dat alle ploegen over een heel seizoen wel qua fouten ongeveer evenveel keren aan de goede als aan de slechte kant zullen zitten van de vergelijking. En dat een en ander dus wordt uitgevlakt. Het Nieuwsblad kon een evaluatierapport van de Belgische arbitrage inkijken en kwam tot een aantal bijzondere constataties. Als we specifiek kijken naar de cijfers, dan is Anderlecht de meest benadeelde ploeg. Anderlecht en Charleroi het meest benadeeld "De clubs die, volgens de gegevens van het RIS, het vaakst benadeeld werden door gemiste interventies van de VAR, zijn Anderlecht en Charleroi: drie keer om precies te zijn", aldus de krant. De ene fout is natuurlijk meer van invloed op het resultaat dan de andere fout. Afgaande op de sleutelbeslissingen zou Lawrence Visser de slechtste scheidsrechter zijn, terwijl hij als VAR het wél prima doet. Daar is Jan Boterberg de man met de minst goede cijfers - hij zat ook in Tubeke tijdens de match tussen Anderlecht en Genk.