Is dit hét grote verschil tussen Union van vorig en van dit seizoen? "Net dat wijst op focus"

Union SG verstopt zich niet langer. De hoofdstedelingen azen niet alleen op de titel, maar ook de Beker van België en een verlengd avontuur in Europa behoren tot de ambities. Maar dreigen ze wederom niet naast alle prijzen te grijpen als er geen keuzes worden gemaakt?

"Onze groep is gewapend om op alle fronten mee te strijden", balt Philippe Bormans de vuisten in Het Laatste Nieuws. "We tonen het elke week. Of beter gezegd: om de drie dagen. Vorig seizoen speelden we 57 officiële wedstrijden. We gaan er dit seizoen opnieuw niet veraf zitten."

De CEO van Les Unionistes is ervan overtuigd dat het aantal wedstrijden dit seizoen niét voor een probleem zal zorgen. "Om de drie dagen een wedstrijd spelen is zwaar. Maar de honger bij de spelersgroep is enorm groot. Ze willen de titel, er zijn nog twee wedstrijden in de Beker van België en in Europa moet niemand zich opladen.

"Al merk ik wel dat alles beter in balans is in vergelijking met vorig seizoen", besluit Bormans. "Natuurlijk keken de spelers ernaar uit om tegen Liverpool FC te voetballen, maar we waren er de weken daarvoor niet mee bezig. We pakten achttien op achttien in de wedstrijden na de Europese duels. Dat wijst op focus."

Hoe ziet het programma van Union eruit?

En het héél goed op de drie fronten. In de Jupiler Pro League staat Union afgetekend aan de leiding, terwijl Les Unionistes ook in de Beker Van België - op het veld van Club Brugge werd met 2-1 verloren - de finale nog steeds in het vizier hebben. In de Conference League staat een onderonsje met Eintracht Frankfurt op het menu.