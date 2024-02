Nieuwe coach van KV Kortrijk komt met opvallend statement richting UEFA

KV Kortrijk doet het goed onder de nieuwe trainer Freyr Alexandersson. Al zit hij wel met enige vrees voor de match van vanavond op STVV.

Freyr Alexandersson heeft met een fraaie 8 op 12 zijn start met KV Kortrijk helemaal niet gemist. Dit weekend moet hij met zijn team naar STVV en wil hij drie punten aan zijn rekening toevoegen, al is er volgens hem wel een groot probleem.

Aan de fans zal het alvast niet liggen, zij scharen zich volop achter de nieuwe coach. “Ik ben blij dat de fans achter ons staan”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Hun IJslandse vlag en die vikinghelmen waren leuk. Dat doet me deugd, ook al ben ik al een tijdje niet meer in IJsland geweest.”

Alexandersson is niet te spreken over het feit dat er op Stayen op kunstgras gevoetbald wordt. Nochtans heeft hij zijn voorbereiding op deze wedstrijd helemaal in dat teken gezet deze week, zo geeft hij nog mee.

Kunstgras moet verboden worden

“We hebben de hele week getraind op kunstgras”, gaat Alexandersson verder. “Maar ik ben er geen fan van. Iedere ploeg die op zo'n veld speelt, speelt hetzelfde voetbal, met veel korte passes. Misschien ben ik old fashioned , maar ik verkies gewoon gras.”

Hij heeft dan ook een opvallend statement klaar voor de toekomst. “Ik hoop dat de UEFA zulke velden schrapt in de hoogste klassen in Europa”, besluit Alexandersson, een gedachte waar Frank Boeckx zijn bedenkingen bij heeft.