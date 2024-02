RSC Anderlecht komt met drievoudige opsteker voor clash met Charleroi

RSC Anderlecht staat momenteel knap tweede in de Jupiler Pro League. Dit weekend spelen ze opnieuw een belangrijke wedstrijd met oog op de play-offs. En bij paars-wit komen ze nu ook met héél goed nieuws.

RSC Anderlecht wil tegen Charleroi de poort naar de top nog wat meer openbreken en opnieuw uitpakken met een sterke prestatie. Het nummer twee uit de vaderlandse competitie kan dat mogelijk opnieuw doen met een aantal spelers die de voorbije weken geblesseerd waren.

Zowel Delaney, Sardella als Augustinsson zijn volgens Brian Riemer opnieuw fit. Dat gaf hij aan op zijn persconferentie, al maakte hij ook meteen duidelijk dat ze niet zomaar zullen spelen tegen de Zebra's dit weekend.

Delaney, Sardella als Augustinsson opnieuw fit

De Deense coach wil niet zomaar risico's gaan nemen met de drie spelers, het kan dan ook zijn dat een of meerderen onder hen alsnog een weekje langer worden gespaard. "Het is zaak om te kijken hoe snel we met hen kunnen gaan", aldus Riemer.

"Brengen we ze nu? Indien we dat niet doen, dan is het zeker voor volgende week." Licht aan het einde van de tunnel dus sowieso wel voor de drie spelers, een ferme opsteker in de eindstrijd richting play-offs én in die play-offs.