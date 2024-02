🎥 Kevin De Bruyne is alweer beslissend en bezorgt Manchester City mee de leidersplaats

Manchester City nam het zaterdag op tegen Everton. De club van Kevin De Bruyne won met 2-0, alweer was de Rode Duivel beslissend.

Het was een belangrijke wedstrijd voor Manchester City. Bij winst greep de club de leidersplaats in de Premier League. Dat was geen gemakkelijke opgave tegen het Everton van Amadou Onana (ingevallen in minuut 78), dat op zijn beurt vecht tegen degradatie.

City, met Jeremy Doku in de basis, had lange tijd moeite met de verdediging van de Toffees. In de tweede helft bracht Pep Guardiola Kevin De Bruyne op het veld. Kort nadat hij in het veld was gekomen, scoorde City een eerste keer. De onvermijdelijke Erling Haaland volleyde raak na een corner en liet het Etihad Stadium ontploffen.

De hamer van Haaland! 💥🇳🇴 pic.twitter.com/N3dYTDLTXo — Play Sports (@playsports) February 10, 2024

Haaland verdubbelde de score vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op aangeven van De Bruyne. Manchester City staat door de overwinning bovenaan in de Premier League ten koste van Liverpool, dat zaterdag tegen Burnley van Vincent Kompany speelt.