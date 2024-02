Franky Van der Elst doet opmerkelijk voorstel om afwezigheid van Vanaken op te vangen

Club Brugge neemt het vanavond op tegen KAS Eupen. Dat is evenwel zonder Hans Vanaken, want tegen Antwerp liep hij na affluiten tegen een rode kaart aan.

Geen Hans Vanaken bij Club Brugge vanavond en dus wordt het wat puzzelen voor Ronny Deila. Volgens Franky Van der Elst is het geen gemakkelijke opdracht voor de trainer van Club Brugge, want er zijn nog afwezigen.

“Dat Jutgla de plaats van Thiago inneemt, lijkt me logisch. Maar het middenveld… Dat vind ik al moeilijker. Odoi, Balanta en Nielsen zetten: dat zou ik alvast niet doen. Nusa op de positie van Vanaken en Skoras op de flank: dat vind ik het proberen waard”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Het wordt sowieso een gesloten wedstrijd voor Club Brugge, waarbij ze de creativiteit van Vanaken duidelijk gaan missen. En dat terwijl de kapitein zelfs een tijdje genoemd werd als een speler die niet in het basiselftal moest staan dit seizoen.

Triestige reactie van Boucaut

“Ik ben vroeger vaak naar fuiven geweest. Veel rock, dat is allemaal tof. Maar op tijd en stond een goeie slow is ook eens plezant. Dat is Hans Vanaken voor mij: rust aan de bal, subtiliteit. Dat passje waarmee hij Jutgla op weg zette naar de eerste goal tegen Union: dat is pure klasse.”

Van der Elst kwam ook terug op de triestige reactie van Alexandre Boucaut over Vanaken. Ook Karl Vannieuwkerke ging stevig door op de ex-ref. “Als je dan de reactie van Hans zag na de match: daar ging veel meer klasse van uit. Je zag Hans denken: 'Tja, Boucaut, so what.'”