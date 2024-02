Marouane Fellaini bevestigt dat twee JPL-clubs geïnteresseerd waren: "Ik heb zelfs zijn hand geschud"

Marouane Fellaini nam afscheid van de voetbalwereld. De ex-Rode Duivel dacht lang na over zijn keuze, maar besloot uiteindelijk om te stoppen als voetballer.

Fellaini kondigde zijn afscheid van het profvoetbal een week geleden zelf aan op Instagram. De ex-middenvelder van onder meer Standard, Manchester United en Everton genoot echter wel interesse van twee JPL-clubs.

In een interview met La Dernière Heure vertelde Fellaini dat Club Brugge en ook Standard hem een kans boden om weer in de JPL aan de slag te gaan. "Ik heb zelfs de hand van Bart Verhaeghe geschud en hem gezegd dat ik hem op de hoogte zou houden. Ook Standard toonde interesse, maar ik had een adempauze nodig. Ik heb geen spijt van mijn beslissing om te stoppen."

Zijn beslissing om te stoppen was er eentje waar veel over was nagedacht. "Ik heb twee maanden nagedacht over mijn toekomst. Maar ik wil mezelf en een club niet voor de gek houden. Als ik me ergens voor engageer, moet dat voor de volle 100 procent zijn en dat zou niet het geval geweest zijn."