Marouane Fellaini blikt terug op periode bij Rode Duivels: "Ik zeg niet dat het de coach zijn schuld was, maar..."

Marouane Fellaini besloot een week geleden om te stoppen als profvoetballer. Hij heeft een mooie carrière achter de rug. Nu blikt hij terug op zijn tijd bij de Rode Duivels.

Fellaini maakte zijn debuut bij de Rode Duivels in 2007. De Belgische nationale ploeg had het toen niet gemakkelijk. "Op dat moment trok niemand zich iets aan van de nationale ploeg, zelfs enkele spelers niet", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Op mentaal vlak was dat niet voor iedereen makkelijk om daarmee om te gaan. Ik herinner me die zware nederlagen, maar die moeilijke momenten hebben onze generatie gevormd."

Op het EK 2016 werden de Rode Duivels uitgeschakeld door Wales. Totaal onverwacht. "Het was zwaar", weet Fellaini. "Ik zeg niet dat het de schuld van de bondscoach (Marc Wilmots, n.v.d.r.) was, maar we stonden 1-0 voor en in plaats van te proberen de tweede en de derde goal te maken, hadden we rustiger moeten zijn en de wedstrijd op slot moeten gooien. Dat brak ons die avond zuur op en het was duidelijk een grote teleurstelling."

Op het WK 2018, moest België huiswaarts keren na verlies in de halve finale tegen Frankrijk. "Het kwam neer op een detail. We hebben het over een corner. Achteraf speelden we de wedstrijd opnieuw en zeiden we tegen onszelf: “Was die kopbal van Umtiti er maar niet ingegaan...”. Maar ‘als’ is onzin."

Als de ex-Rode Duivels terugblikt op het tornooi, is hij alleen maar trots. "Frankrijk speelde die avond als een wereldkampioen. Wat we hebben gedaan, is prachtig. Ik zou me met beide handen hebben getekend om zo’n fantastisch scenario mee te maken. Wij waren een van de grote voetballanden met een aantal geweldige spelers, die bij de beste clubs ter wereld zaten en nog steeds spelen. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn."