Referee Department oordeelt en geeft duidelijke mening over strafschop Westerlo bij Union en hands van Mignolet

Een nieuwe speeldag, een nieuwe discussie over de beslissingen van de scheidsrechters. Wat vindt het Referee Department van de discutabele fases?

De scheidsrechterlijke discussie van het weekend vond in het Dudenpark plaats. KVC Westerlo kreeg in de absolute slotfase een strafschop en pakte op die manier een punt bij Union SG.

"Kevin Van Damme maakte de juiste inschatting door geen strafschop te geven", aldus Frank De Bleeckere. "Het was geen gemakkelijke situatie voor de VAR, maar hier was het niet nodig om de scheidsrechter naar het scherm te halen."

Ook in het Jan Breydelstadion was er voer voor discussie. Club Brugge won dan wel met héél véél overschot, maar in de openingsfase beroerde Simon Mignolet de bal buiten de zestien met de hand. Had de doelman uitgesloten moeten worden?

"We gaan akkoord met de beslissing van de scheidsrechter", aldus De Bleeckere. "Mignolet raakt de bal eerst met zijn been. Alleen bij een duidelijke beweging met de hand naar de bal is zo'n situatie foutief."