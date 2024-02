Antonio Nusa helemaal terug na moeilijke periode: "Dat heb ik tegen hem heb gezegd"

Antonio Nusa stond tegen Eupen eindelijk nog eens in de basis. Na transferperikelen stond de Noor ook nog eens op een ongewone positie.

Door de schorsing van Hans Vanaken stond Antonio Nusa plots op de plaats van de kapitein van Club Brugge tegen Eupen. Ronny Deila had daar een goede reden voor. "Antonio heeft daar in het verleden nog gespeeld."

"Bij de tweede ploeg stond hij daar vaak, maar dan nog is het niet zo evident wat hij deed. Het is centraal helemaal anders voetballen dan op de kant. Antonio deed het goed: hij creëerde ruimte en kansen", deelde de Noor complimenten uit.

"Hij is zo goed dat hij eigenlijk op eender welke positie kan spelen. Ik ben bijzonder blij dat hij terug is. Zijn rentree betekent de aanwerving van een nieuwe aanvaller voor ons."

Lastige periode

Ook Bjorn Meijer was blij dat de Noor terug is. "Ik kan er niet heel veel over zeggen. Hij speelde en het zag er naar mening goed uit. Het is voor hem gewoon lekker om weer te voetballen."

"Ik heb hem nog even gesproken en ik zei dat ik blij voor hem was dat hij weer op het veld staat. Maar eigenlijk zag ik niet aan hem dat hij een lastige periode heeft gehad."