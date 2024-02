Club Brugge-spelers peppen zich op voor nieuwe Brugse derby

Zondag staat de Brugse derby opnieuw op het programma. Bij Club Brugge kijken ze er alvast naar uit.

De vorige Brugse derby zit nog redelijk vers in het geheugen, van 12 november. Club geraakte toen niet voorbij een ijzersterke Cercle-doelman Warleson. Club vervloekte zichzelf toen, vooral met de nederlaag tegen Union nog in gedachten.

Bij Club Brugge kijken ze uit naar een nieuwe derby, het is voor hen ook het begin van een bijzonder zwaar programma. Na de derby staan er hen nog wedstrijden tegen Anderlecht, Union (beker) en Racing Genk te wachten.

Brugse derby

"Iedere wedstrijd is van groot belang en al zeker in de positie waarin we verkeren. Het komt er gewoon op neer om het wedstrijd per wedstrijd te bekijken, de volledige focus te behouden en telkens voor de zege te blijven gaan", zegt Casper Nielsen.

"Dat is het mooiste aan voetbal, de belangrijke wedstrijden. Dat vind ik persoonlijk het leukste", zei Bjorn Meijer. "Ik denk dat iedereen daar heel erg naar uitkijkt", zei de Nederlandse linksback nog.