Anderlecht én de supporters kirren van plezier na aankondiging van broodnodige opsteker

Anderlecht had het ook tegen Sporting Charleroi knap lastig. Het won weliswaar, maar moest voetballend meermaals achteruit en kon zijn wil andermaal niet opleggen. En dus is er nood aan een extra injectie.

We analyseerden het spel van RSC ANderlecht deze week nog uitvoerig en kwamen tot de conclusie dat Augustinsson en Sardella node gemist worden bij paars-wit. En dus is het uitkijken naar het moment dat zij opnieuw de flank kunnen afdweilen als vleugelbacks.

Kilian Sardella terug na blessureleed bij RSC Anderlecht

Over Kilian Sardella is er alvast goed nieuws te melden. De speler traint alweer mee bij paars-wit en zou mogelijk snel terug kunnen spelen. "Kiki is back", klonk het alvast trots op X bij RSC Anderlecht. "Eindelijk" reageerde een supporter uit Spanje.

En ook diverse andere supporters zijn heel blij met de terugkeer van de jonge rechtsachter. Hij moet voor extra drive gaan zorgen én beter voetbal, ook met oog naar de play-offs en de toppers om de prijzen toe.

