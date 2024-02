Intens gepuzzel en extra dompers voor Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent in week van de waarheid

De vraag die iedereen zich stelde na de nederlaag tegen Cercle Brugge was hoe KAA Gent dit met een kleine kern gaat rechttrekken. De spelers die terugkwamen van de Asian Cup of Afrika Cup speelden weinig en zijn nog niet helemaal fit, anderen zijn geblesseerd.

Geen Torunarigha of Nurio Fortuna tegen Cercle Brugge, ook geen Sven Kums. En ook een aantal van de nieuwkomers waren er niet bij. Momodou Sonko was ziek, Daisuke Yokota heeft dan weer een probleem aan de knie.

"We gaan Kums en Yokota meer dan waarschijnlijk niet meer terugzien voor de play-offs", aldus Hein Vanhaezebrouck. "En ondertussen komen er ook belangrijke Europese wedstrijden aan, die we met een hele kleine kern moeten beredderen."

"Door heel wat verschillende omstandigheden moeten we het met weinig spelers zien te doen", verwees hij ook nog eens naar de uitgaande transfers van Fofana, Cuypers en Gift Orban. De blessures zijn natuurlijk brute pech, maar zorgen voor een extra domper. Komt er tegen Maccabi een kentering van het geluk?

🎙️Hein: “Yokota heeft gisteren op training een vrij zware knieblessure opgelopen. We zijn hem helaas voor een hele tijd kwijt. Sonko was deze week enkele dagen ziek, hij is er ook niet bij.”#GNTCER #JPL pic.twitter.com/3krLn3x0ta