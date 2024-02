KV Oostende spoelt puntenaftrek voor volgend seizoen door met weergaloos slot

KV Oostende beleeft moeilijke maanden. Op extra-sportief gebied moet een bewindvoerder de problemen oplossen, op sportief gebied is er een pittige degradatiestrijd. En dan is elke opsteker er eentje die ze kunnen gebruiken.

KV Oostende weet nu al dat het volgend jaar een punt in mindering zal krijgen, in welke rekening ze dan ook zullen spelen. En ze moeten ook een nieuwe boete van 177.500 euro betalen. Ondertussen kregen ze wel een nieuwe sportieve opsteker.

Op woensdagavond speelden ze namelijk een inhaalwedstrijd op bezoek bij Francs Borains, het team van Fellaini en Bouchez. En dat leverde uiteindelijk een heel belangrijke driepunter op voor de Kustboys, al leek het lange tijd niet zo te gaan worden.

Perez en Wylin zorgen voor het verschil voor KV Oostende

Na tachtig minuten was het echter nog 0-0 tussen beide teams. Toen ontbonden de bezoekers hun duivels. Perez en Wylin zorgden in drie dolle minuten voor twee doelpunten en zo een belangrijke driepunter voor KV Oostende.

De Kustboys springen zo over Seraing in de stand en komen naast Lierse en tot op een puntje van Francs Borains. De strijd tegen degradatie is op die manier zeker nog niet gestreden voor Oostende, dat nog steeds een puntenaftrek van zes punten met zich meesleurt.