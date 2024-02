"Onaanvaardbaar, zo schieten we onszelf in de eigen voet": Hein Vanhaezebrouck doet een paar pijnlijke vaststellingen

KAA Gent verloor dit jaar al vijf keer. Het pakte 1 op 15 in de competitie en ging in de Beker van België onderuit tegen Club Brugge. Play-off 1 blijft een doel, maar is plots geen vanzelfsprekendheid meer. En nu is er ook nog de Conference League. Hein Vanhaezebrouck is streng.

Als er de komende week ook tegen Maccabi Haifa een uitschuiver wordt gemaakt, dan wordt het mogelijk een heel bitter voorjaar 2024 voor KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck. De coach van de Buffalo's maakte een aantal pijnlijke vaststellingen na de nederlaag tegen Cercle Brugge. 1. De efficiëntie is nu ook achteraan weg Dat er niet gescoord werd op een stilstaande fase? Dat is niet meteen een groot probleem, maar (de traptechniek van) Sven Kums wordt wel gemist. De voorbije weken en maanden was er echter achteraan wél nog de nodige efficiëntie. De voorbije speeldagen waren er echter wel al wat foutjes. Het balverlies van Kandouss, het flatertje van Lagae en de penaltyfout van Watanabe: het is tekenend. En tegen Cercle Brugge werd een doelpunt geslikt op een stilstaande fase. © photonews "Na drie minuten staan we al op achterstand", sakkerde Hein Vanhaezebrouck na de nederlaag tegen Cercle Brugge. "Wij stonden met vijf torens achteraan en zij kwamen met amper twee torens naar voren, zelfs Popovic bleef hangen. Een speler van 1m68 kan dan vrij naar doel koppen... Neen, dat mag nooit gebeuren, dat is in je eigen voeten schieten." 2. De bank is piepjong "Onze bank is superjong, daar kan je echt niet naast kijken", aldus nog Hein Vanhaezebrouck. Dat is door verschillende zaken zo geëvolueerd." Er zijn de blessures (Nurio Fortuna, Sven Kums, Daisuke Yokota, ...) en de uitgaande transfers (Malick Fofana, Emmanuel Gift Orban, Hugo Cuypers), met tegen Cercle Brugge ook nog eens een paar zieken (Franck Surdez en Momodou Sonko). Naast Davy Roef (30) en Omri Gandelman (23) zaten daardoor heel wat jongelingen op de bank bij de Buffalo's. Brian Agbor (22), Hugo Gambor (21), Robbie Van Hauter (20), Matias Fernandez-Pardo (19), Tibe De Vlieger (18) en Abdoul Rachid Ayinde (18) maakten er gemiddeld een heel jonge bank van. © photonews Sommigen onder hen zijn nog niet helemaal klaar om in deze ploeg - die door de 1 op 15 ook al niet overloopt van vertrouwen - plots de honneurs te gaan waarnemen. En ook Surdez (21) en Sonko (19) blijven piepjong als ze terugkomen in de kern tegen Maccabi. 3. De Afrika Cup en Asian Cup zindert na Nurio Fortuna is geblesseerd teruggekeerd van de Afrika Cup, maar ondertussen zijn Hong, Watanabe en Tissoudali wél opnieuw present en blessurevrij. Toch waren de prestaties van de drie tegen Cercle Brugge niet meteen van hetzelfde niveau als ze voor nieuwjaar produceerden. "Onze internationals zijn vier weken weggeweest, hebben daarin weinig gespeeld en niet intensief getraind", beseft Vanhaezebrouck. "En dus misten ze een beetje scherpte. Ze probeerden het wel, maar het wordt minder en minder naarmate een wedstrijd vordert."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Maccabi Haifa - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (15/02).