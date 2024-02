Union, daar zijn de Duitsers zelfs nooit klaar mee: "Dit had een zwarte avond kunnen worden"

Union SG, daar ben je nooit mee klaar. Dat weten ze nu ook in Duitsland. Het eerste halfuur werden de Brusselaars volledig overrompeld. Een Blitzkrieg van de Duitsers, maar eentje die hen niet de overwinning opleverde. Union is geen ploeg die zomaar overrolt als het tegenzit.

Wie gaf er na een kwartier nog een eurocent voor de kwalificatiekansen van de Unionisten? Wij alvast niet. Het moet al een serieuze gokker zijn die er nog geld heeft op ingezet. Of een slimme. Want eigenlijk moet je het weten dat er maar één ploeg is in België die van zulke bombardementen kan herstellen.

Je mag zo'n team niet sterker maken

"Ik weet niet wat er het eerste kwartier echt gebeurde", aldus Blessin. "Er waren geen aanwijzingen vooraf in de kleedkamer. En dan, na drie minuten denk je: nee, nee, nee... Je weet wat hun kwaliteiten zijn. Maar ze hadden problemen de laatste weken en je mag zo'n team niet sterk maken."

Maar dat was exact wat er gebeurde. "De tweede goal was pas echt een cadeau", vervolgde Blessin. "Loïc moet bij die hoekschop voor ons gewoon een lob over de verdediging geven, maar zij kunnen daaruit scoren. En dan denk je: dit kan een zwarte avond worden. Maar hoe ze reageerden, dat ben ik trots op."

Jawel, Union trok ineens het laken naar zich toe en dankzij een opportunistische Amoura begonnen ze zelf klappen uit te delen. En als Union op zijn niveau - waar ze nu toch al een paar weken naar op zoek waren - speelt, dan moet zelfs de nummer 6 uit de Bundesliga achteruit.

"Die tweede helft is hoe Union moet spelen. We zijn al een paar weken op zoek naar dat gezicht. Maar na een winter break kan je niet verwachten dat het direct heel vlot gaat lopen."

Die tweede helft was goed. Naar dat gezicht van Union zijn we al een paar weken op zoek

Frankfurt werd op de eigen helft vastgezet en Cameron Puertas was eens te meer de generaal, maar ook de sergeant. Verdelen met de bal aan de voet, aanwijzingen en instructies schreeuwend zonder bal. En soms al eens een ploegmaat terechtwijzen. Want er waren er een paar die dat nodig hadden.

Blessin deed zijn duit in het zakje door na de rode kaart niet ineens achteruit te gaan kruipen, maar zelfs gewoon een spits voor een spits te wisselen. "Wat ik dacht? Dat er nog een kans was. Ik vond dat zij niet echt kansen afdwongen en dat er bij ons nog iets uit de bus kon vallen met de snelheid van Amoura. En bijna gebeurde dat."

Union zal volgende week in Frankfurt alvast uit een ander vaatje moeten tappen wat de beginfase betreft. Daar wachten immers zo'n 55.000 enthousiaste Duitsers. Een heksenketel! "Dat gaat inderdaad andere koek worden", lachte Blessin. Stress? Wie? Waar?