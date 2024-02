De man die mee feest van Club Brugge verpestte spreekt vrijuit over degradatiestrijd: "Dat is reden om te blijven geloven"

Het feestje van Club Brugge verpesten: bij een ploeg in degradatiestrijd zijn er slechtere manieren om je intrede te maken. Jonathan Afolabi speelde het klaar.

"Ik kon snel scoren, bij mijn eerste basisplaats al", rakelt de Nigeriaanse Ier dat moment nog eens op in een videogesprek voor de officiële kanalen van KV Kortrijk. De 1-1 van Afolabi was het begin van een dol verloop. "Ik hoop dit verder te zetten." Het ging vervolgens nog van 1-2 naar 3-2 naar 3-3.

Nadat Kortrijk vorige week met lege handen terugkeerde uit Sint-Truiden, blijft de puntennood wel enorm hoog. "Het belangrijkste is natuurlijk om erin te blijven. En om ook de komende seizoenen in deze competitie te kunnen spelen. Mijn persoonlijke doel is om nog enkele doelpunten te maken voor de club."

Aan de spirit bij KVK zal het niet liggen, onderstreept Afolabi. "Iedereen werkt goed samen en we geven alles om zo hoog mogelijk te eindigen. Dat is een reden waarom je er altijd in moet blijven geloven."