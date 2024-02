Deila krijgt lastige vraag voorgeschoteld: Denkey in de plaats van Thiago?

Club Brugge verkocht deze week Igor Thiago. Hij trekt volgend seizoen naar Brentford.

Niet Antonio Nusa, maar wel Igor Thiago speelt volgend seizoen voor het Engelse Brentford. Club Brugge bereikte daarover deze week een akkoord.

Een plotse overgang, die ook Ronny Deila deed opkijken. “Kijk, zijn dossier moet voor iedereen een goeie les zijn. Dat het over het team gaat in voetbal. En dat het niet om één ster gaat, die kan shinen”, klinkt het op zijn persconferentie.

“Elke dag opnieuw komt Igor met de glimlach binnen. Zijn mentaliteit is fantastisch. Met veel energie wou hij elke dag beter worden en nu heeft hij een mooie transfer versierd. Wanneer zo’n bedrag op tafel komt, hoef je niet na te denken. Dan zijn het de wetten van het voetbal die spelen.”

Met de derby op zondag kreeg Deila meteen ook de vraag of Kévin Denkey als mogelijke vervanger een optie is. Een gevoelige transfer is dat, maar de kans dat hij bij blauwzwart rendeert is bijzonder groot.

“Of hij in ons team zou passen? Hij is een goeie speler en de topschutter. Dat zegt ook veel over het team van Cercle. Maar dit is geen goed moment om over hem te praten. Als Thiago weggaat, zal er iemand anders komen. Maar we kijken veel verder dan alleen in onze stad. Er zal wat geld binnenkomen ook.”