Speler met 1A-verleden en doelman de helden van Lierse K. na eerdere chaos, Zulte Waregem herpakt zich dan toch

Er stonden cruciale matchen op het programma voor Lierse Kempenzonen en Zulte Waregem, toch twee clubs met een ondertussen een bepaalde geschiedenis. Voor beiden is het vrijdagavond goed afgelopen in de Challenger Pro League en maar goed ook.

Lierse Kempenzonen - Jong Genk 3-1

Het is al een woelig seizoen geweest op het Lisp en een dag voor deze degradatietopper barstte de bom: coach Emmerechts stapte op. Niet meteen de gewenste aanloop naar een superbelangrijke match, maar ze moesten het er in Lier mee doen. Dat Kumata na ruim een halfuur de 0-1 binnengleed, zorgde voor nog meer stress.

Het antwoord van de thuisploeg kwam er wel. Poelmans punterde nog voor rust de 1-1 binnen. Ocansey (ex-Eupen) stond slechts seconden op het veld toen hij de 2-1 scoorde op aangeven van Sow. Claes had Jong Genk een punt kunnen bezorgen, maar Teunckens stopte de strafschop. In de extra tijd scoorde Ocansey nog een keer.

Club NXT - Zulte Waregem 1-3

Na een 0 op 6 in twee thuismatchen was er voor Zulte Waregem uit bij Club NXT was er geen ruimte voor een misstap. Gavriel tikte kort na rust de 0-1 binnen. In het slot vielen er nog enkele goals. Dankzij Vossen en een owngoal van Sabbe gingen de punten zeker naar de bezoekers. Tussendoor scoorde De Smet voor de thuisploeg.