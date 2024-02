Tussen alle malaise door: KV Oostende is dan toch verlost van overbodige speler

KV Oostende sprong woensdag weg uit de degradatiezone na een overwinning tegen Francs Borains. Het heeft nu ook een oplossing gevonden voor een overbodige speler.

Enkele weken geleden leek KV Oostende op sterven na dood. Het kreeg enkele punten aftrek en er leek zelfs een faillissement in de maak. Maar er werd een tijdelijk bewindvoerder aangesteld, eigenaar Paul Conway werd buitenspel gezet.

Woensdag kreeg de club wel nog een boete van 177.000 euro opgelegd en moet het volgende seizoen met één punt aftrek beginnen. Eind februari zouden wel gesprekken beginnen met vijf potentiële overnemers.

Deze winter vertrokken ook al Anton Tanghe (Zulte Waregem) en Manuel Obispo (OH Leuven), waardoor de loonlast wat minder werd. De kustploeg heeft nu ook een oplossing gevonden voor spits Ivan Durdov.

Overbodige spits vertrekt

Hij kwam in de winter van 2023 naar België, maar speelde maar acht wedstrijden voor KV Oostende. Durdov werd dit seizoen al verhuurd aan het Spaanse Mirandes, maar kon daar geen potten breken en keerde enkele dagen geleden terug.

Lang zal Durdov dus niet in Oostende blijven, want de Kroatische spits trekt definitief naar NK Olimpija Ljubljana in Slovenië. Hoeveel Oostende ontvangt voor het vertrek van Durdov, is niet bekend.