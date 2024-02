Als Thiago verkocht wordt voor 37 miljoen... Hoeveel is Denkey dan waard? "Zo werkt de markt nu eenmaal"

De derby tussen Cercle en Club is ook een duel tussen de nummer 1 en de nummer 3 in de topschuttersstand. Die nummer 3 is net verkocht voor 37 miljoen euro. Hoeveel zou de nummer 1 dan waard zijn?

Tuur Dierckx houdt vanuit Athene nog altijd een scherp oog op de Jupiler Pro League gericht. Hij ziet quasi alle matchen en kan de stijl van de twee aanvallers goed vergelijken. “Puur persoonlijk zou ik als flankaanvaller liever met Thiago samenspelen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De andere analisten vinden Denkey voorlopig wel nog wat beter. "Vanaf het begin al, ook nog voor hij begon te scoren, had ik het gevoel dat Thiago een spits is die de spelers rondom zich beter maakt en makkelijker laat voetballen. Hij knapt veel vuil werk op, houdt ballen bij die moeilijk bij te houden zijn.”

Mensen zullen zeggen dat dat te weinig is

Denkey is dan weer de sluipschutter die altijd op de loer ligt. “Niet dat Denkey dat niet kan, maar hij is een spits die in en rond de zestien wat meer alleen moet worden gelaten en wat meer oorlog moet maken. Dat systeem van Cercle is hem volgens mij op het lijf geschreven, ook omdat hij zo sterk is, uiteraard."

Maar wat met de waarde van de Cercle-spits? "Als Thiago 37 miljoen euro waard is, dan is Denkey er ook 30 waard. Allez , op papier toch. Maar met alle respect, de reputatie van Club speelt daarin uiteraard ook mee. Uiteindelijk zal Denkey volgens mij voor rond de 20 miljoen weggaan. Mensen zullen dan zeggen dat dat te weinig is, maar zo werkt de markt nu eenmaal.”