Hoe Michel Verschueren zijn halve ploeg met Nilis, Versavel, Boffin... bespioneerde: "Boskamp riep ons altijd de volgende dag in zijn kantoor"

Het Anderlecht van de jaren 90 was legendarisch. Dat had ook zijn oorsprong in Limburg, want er kwamen veel spelers uit die contreien. Die reden dan samen met een door Luc Nilis gekocht busje naar de trainingen. En daar zijn nogal wat verhalen over te vertellen.

Over de spionagetechnieken van de betreurde Michel Verschueren bijvoorbeeld. Nilis, Boffin, Versavel, Maes... belandden wel al eens in een café na de training. Onder leiding van Peter Maes, die het busje veelal bestuurde dan. Café Het Zonnehof in... Zonhoven of De Min 1 in Sint-Truiden, een danscafé. Of in Gent na een match.

“Peter zorgde na een wedstrijd dat hij zich als snelste had gedoucht en als eerste achter het stuur zat. Dan bepaalde hij de koers”, vertelt Danny Boffin in Het Nieuwsblad.

“Het rare was: Boskamp wist altijd precies waar we hadden gezeten als we waren uitgegaan. Dan riep hij ons de volgende dag in zijn bureau en zei hij: 'Goed geslapen?' Als ik dan antwoordde: 'Zeker trainer. Vroeg in mijn beddeke ', repliceerde hij: 'Dan zal het je broer geweest zijn om drie uur in De Min 1.'”

Ze begrepen het niet, maar ineens viel de frank. "In veel cafés waar we kwamen, zagen we dikwijls twee meisjes die we soms ook aan de club zagen”, onthult Nilis. “Dat waren verdorie de spionnen van Verschueren. Het waren geen superknappe vrouwen, want die vielen op. Verschueren was slim genoeg om twee girls next door achter ons aan te sturen.”