Club Brugge-coach Ronny Deila laat zich uit over transfer van Igor Thiago en ziet dat die voor een groot voordeel kan zorgen tegen Cercle Brugge

Eerder deze week raakte bekend dat Igor Thiago volgend seizoen bij Brentford zal spelen. Volgens Ronny Deila kan zijn transfer een voordeel geven in de derby tegen Cercle Brugge.

Zondag ontvangt Club Brugge stadsrivaal Cercle Brugge op speeldag 26 van de Jupiler Pro League. Een derby moet voor de supporters steeds gewonnen worden. Dat weet ook Ronny Deila. "Zo'n lokale derby is een specialere match dan andere. En als we bovenaan willen meedraaien, zijn dit de matchen die je moet winnen", vertelde hij bij Sporza.

Club Brugge neemt na dit seizoen afscheid van Igor Thiago. Die vertrekt voor een stevig bedrag naar Brentford. "Of er veel discussie over geweest is? Neen. Als er zulke aanbiedingen komen, is het meestal redelijk straight forward. We mogen gewoon trots zijn op wat iedereen voor Igor heeft gedaan. En hij voor ons. Ik ben ook blij dat Igor het seizoen nog uitdoet bij ons."

Volgens de Club-coach zal de transfer hen een voordeel kunnen geven inde derby. Hij denkt dat Thiago flink wat extra motivatie heeft nu. "Het zal Igor een mentale boost geven. Hij wil Club op een goeie manier verlaten en is iedereen dankbaar na wat ze voor hem gedaan hebben."