Reactie Een blessure of een schoenwissel? Simon Mignolet open en eerlijk over opvallend moment

Opmerkelijk moment in de eerste helft, toen Simon Mignolet ging zitten in de zestien. Was het nu een blessure of gaf hij Thiago de mogelijkheid om van schoenen te wisselen?

Igor Thiago had wat last van zijn schoenen en wilde nog voor de rust wisselen. Simon Mignolet ging even zitten in de zestien, om wat verzorging te krijgen. Want een doelman kan als enige niet buiten de lijnen verzorgd worden. Het plannetje werkte, want Thiago kon uiteindelijk ook wisselen van schoenen tijdens de verzorging voor Mignolet. De Club-doelman wond er na de wedstrijd geen doekjes om en moest zelfs lachen toen het moment ter sprake kwam. Geen blessure voor Mignolet "Soms moet je wat ervaringen dingen doen om ervoor te zorgen dat je jezelf of je team niet in de problemen brengt." De nieuwe schoenen voor Thiago waren dus wel degelijk de aanleiding om te gaan zitten. Dat Mignolet daar open en eerlijk over was, vond hij ook niet meer dan normaal. "Het heeft ook geen zin om daarover te liegen. Gelukkig ben ik nog steeds topfit", besloot de Club-doelman nog. 😂 | Een blessure faken zodat je teamgenoot snel van schoenen kan wisselen. 👟🔄 #CERCLU pic.twitter.com/vxMLAkSw4z — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 18, 2024