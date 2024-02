'Geheim overleg' om competitieformat te wijzigen: Dit zou Imke Courtois doen

De topclubs uit de Jupiler Pro League pleegden vorige week overleg. Zij willen hardop nadenken over een nieuwe competitieformule.

Het is al jaren dat er gesproken wordt om een nieuw competitieformat in te voeren, maar uiteindelijk is het er onder impuls van de Pro League nog altijd niet van gekomen. En dat zorgt voor de nodige reactie.

De grote ploegen uit de competitie zouden vorige week overleg gepleegd hebben in een geheime vergadering om op zoek te gaan naar een nieuwe competitieformule, maar dat nieuws lekte ondertussen uit.

Hun bedoeling is om het aantal wedstrijden te verminderen, maar kwaliteit boven kwantiteit te kiezen. Of hun voorstellen op veel bijval van andere clubs en voetbalsupporters kunnen rekenen is maar zeer de vraag.

Imke Courtois wil niks veranderen aan de Champions’ Play-Offs

Imke Courtois is in De Zondag alvast duidelijk welke veranderingen ze zou invoeren in het Belgische voetbal. “Geen! Ik zou in elk geval niets veranderen aan de Champions' Play-offs”, vertelt ze in het weekblad.

Ze zou blijven kiezen voor play-offs met zes ploegen. “Want er zijn nu eenmaal zes topclubs én met halvering van de punten. Sneu voor de clubs die hun voorsprong gehalveerd zien, maar telkens nieuwe spankracht voor de neutrale liefhebber.”

Dat de ploegen vooral aandringen op het spelen van minder wedstrijden begrijpt Courtois niet meteen. “Als er wordt geklaagd over het teveel aan matchen, dan zeg ik: kijk eens hoeveel in Engeland wordt gespeeld!”, besluit de analiste.