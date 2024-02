Hein Vanhaezebrouck sakkert: "Nieuwe match op bezoek ook al spelen we in Gent" en "Die plaat is al grijsgedraaid"

Voor KAA Gent is 2024 nog geen leuk jaar gebleken. Er werd 1 op 15 gepakt in de competitie, verloren in de Beker van België en nu ook in de Conference League tegen Maccabi Haifa. Hein Vanhaezebrouck reageerde erg duidelijk na de wedstrijd.

KAA Gent heeft niet meteen zijn beste weken. Door de 1 op 15 in de competitie dreigen ze uit play-off 1 te vallen, terwijl ze uit de Beker van België geknikkerd werden door Club Brugge. En na de nederlaag in Boedapest tegen Maccabi Haifa is ook het Europees verhaal mogelijk volgende week ten einde.

Of het opnieuw een wedstrijd was die Gent niet had moeten verliezen? "Ja, maar je kan die plaat niet blijven draaien. Mensen zeggen nu al dat ze al grijsgedraaid is. Het was moeilijk voetballen, met weinig goede combinaties aan beide kanten. Dan moet je zorgen dat je niets weggeeft en dat hebben we in de tweede helft twee keer gedaan. De tweede keer hebben ze ervan geprofiteerd", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse achteraf.

"Dit is geen verloren zaak, we hebben nog een wedstrijd volgende week. Weliswaar opnieuw op bezoek, want we spelen in Gent maar zonder publiek dus dat lijkt hetzelfde. We gaan het proberen rechtzetten, maar we hoopten op een goed resultaat en een boost naar Eupen toe."