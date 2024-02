John Textor slaat hard terug naar de eigen supporters na spandoeken in Genk

"RWDM is geen virtuele realiteit, we hebben een ziel en een geschiedenis. Textor, Eagle, back home!" waren maar een paar van de boodschappen van de supporters van RWDM aan het adres van hun sterke man.

John Textor reageerde meteen op de sociale media. Hij laat duidelijk weten dat hij zich niet door Ultra's de les wil laten spellen. De resultaten zijn ook van belang en onder Textor is het team naar de Jupiler Pro League kunnen stijgen.

"We werken niet voor de identiteit van de Ultra's", aldus Textor in zijn bericht op de sociale media. Daarmee slaat hij meteen hard terug naar de supporters. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

“Identity”…we don’t work for the Ultras identity…we work for All supporters in our multi-cultural community. After years in lower divisions, and similar prospects in 22/23, we brought @RWDM a Championship and promotion. Life is tough in the 1st division. We’ll keep working. pic.twitter.com/P9irHNcWAn