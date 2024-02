Club Brugge straft een eerste helft zoals zondag van Anderlecht genadeloos af: haalt Riemer zijn team van de teugel?

Eén zin van de persconferentie van Brian Riemer is ons bijgebleven: "In onze opbouw hebben we alle elf de spelers nodig!" Wel, daar mag dan deze week nog wat op getraind worden, want Club Brugge zal een soortgelijke eerste helft als tegen STVV wel genadeloos afstraffen.

Die eerste helft... Tja, er was een donderpreek van Riemer en Vertonghen nodig om iedereen bij de les te krijgen. En dan ging het niet alleen over de jonge spelers. Vertonghen was boos, want hij kon de bal centraal nooit kwijt aan een afzakkende middenvelder.

Dat is de taak van Mats Rits en Yari Verschaeren. De ene zat die hele eerste helft verstopt achter zijn bewaker, de andere week constant uit naar de flank omdat Patris eigenlijk als rechtsbuiten stond. Mario Stroeykens moest dan weer hoger op het veld de bal krijgen volgens het tactisch plan.

Controlerende middenvelders zijn probleem

Dat is het grootste probleem van paars-wit: de opbouw stokt net voor de verdediging. Rits en Verschaeren - die daar niet op zijn beste plaats speelt - draaien te veel terug naar het eigen doel in plaats van vooruit in te draaien. Dan is de enige oplossing nog om telkens via de flanken te spelen of de lange bal te gaan hanteren.

In de tweede helft bleef Verschaeren centraal en kwam ook Stroeykens de bal op halen. En dan kan Anderlecht wel goed voetballen. Je hoeft echter geen kenner te zijn om te weten dat ze zich een herhaling van die eerste helft geen vier keer kunnen veroorloven in de play-offs. De betere ploegen maken daar gehakt van.

Daarom is een terugkeer van Thomas Delaney ook heel belangrijk. Die zou zomaar eens de plaats van Rits kunnen overnemen. Want zet je er op dit moment Stroeykens uit? Of gaat hij de concurrentie aangaan met Verschaeren en Leoni? Die twee liggen ook hoog in de schuif van Riemer.

Haalt Riemer zijn team van de teugel?

Rits speelt dan wel onopvallend en doet zijn verdedigend werk, maar brengt in de opbouw te weinig bij momenteel. Misschien is hij ook wel eens gebaat bij een reflectieperiode. Het is natuurlijk ook de vraag wat Riemer zondag in Jan Breydel van zijn team verwacht.

Gaat hij weer geen risico's nemen en de bal aan Club laten? Of gaat hij zijn team van de teugel halen? We gokken op het eerste, maar zoals de spelers achteraf zeiden: "Het is leuker voetballen met de bal." Daar zal de Deen toch ook eens naar moeten luisteren.