Spelers Anderlecht weten nochtans wat ze verkeerd doen: pijnpunt dat snel opgelost moet worden

Een ploeg met twee gezichten, dat is Anderlecht. In staat om heel goed voetbal te brengen, maar ook capabel om het slechtste van het slechtste te laten zien. Tegen STVV lieten ze beide gelaten zien. Is dat nu een kwestie van mentaliteit of van tactiek?

Die eerste helft tegen de Truienaars... Wat was dat? Anderlecht wist geen oplossingen te bedenken. Er waren geen lopende mensen en iedereen keek of er iemand een individuele actie kon maken. Maar driehoekjes of één-tweetjes? Nee, dat was er niet te zien.

"Onze press en onze intensiteit zaten niet juist", zuchtte Kasper Schmeichel. "Beide moesten beter en dat hebben we tijdens de rust ook besproken. Alles wat we deden was te traag. We moesten meer tactisch flexibel zijn en ons druk zetten moest een pak beter."

Als we de bal laten rondgaan, is het veel leuker voor iedereen

Je kon het amper geloven dat het na de rust beter ging gaan, want Riemer wijzigde niet. Dezelfde elf mochten het nog eens proberen, wel met meer succes. In een mum van tijd stond het 3-1. Heel het Lotto Park keek elkaar verbaasd aan.

"We speelden heel statisch", zei doelpuntenmaker Mario Stroeykens. "Als wij beter aan de bal zijn, kunnen we ploegen onder druk zetten. In die tweede helft zagen we een ander Anderlecht, het goeie Anderlecht. Als we de bal laten rondgaan is het veel leuker voetballen voor iedereen."

Dan rest de vraag: waarom kunnen ze dat niet van bij het begin? Toch wel een vraag die Brian Riemer zal moeten oplossen, want zich zo herpakken, gaan ze niet elke week doen.