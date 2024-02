Allemaal de schuld van Philippe Clement: "Het Schots voetbal is in shock"

Philippe Clement ging dit seizoen aan de slag bij Glasgow Rangers. Hij nam over op 16 oktober en sindsdien gaat het de club enorm voor de wind.

Philippe Clement kroont zich stilaan tot de koning van Schotland. Onze landgenoot volgde in oktober Michael Beale op. Toen stond de club zeven punten achter op eeuwige rivaal Celtic, maar ondertussen heeft Clement met Rangers een voorsprong van 2 punten.

Clement sprokkelde zomaar eventjes 49 op 54 en won tussendoor ook nog eens de Schotse League Cup van Aberdeen. Als groepswinnaar in de Europa League is Rangers ook gekwalificeerd voor de achtste finales.

Philippe Clement zorgt voor serieuze ommekeer bij Rangers

“Het Schots voetbal is in shock”, zegt Gavin Berry, ervaren en gerespecteerd voetbaljournalist bij Daily Record aan Het Nieuwsblad. Hij is danig onder de indruk van de prestaties van onze landgenoot.

“Stel dat Rangers kampioen wordt, dat zou één van de grootste verrassingen van de jongste 50 jaar zijn. Er is niet alleen de ommekeer nadat we in oktober al dachten dat het game over was. Er is vooral het feit dat bij Celtic alles voorhanden was om die titel te pakken”, gaat hij verder.

Celtic trok immers Brendan Rodgers aan. Hij beleefde alles successen met de club die je maar kan denken. Bovendien pakte de club afgelopen zomer ook stevig uit op de transfermarkt. Zien wat het worden zal dus.