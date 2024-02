Boucaut reageert op de kritiek die hij kreeg na uitspraken over Hans Vanaken

De reacties op de uitspraken van ex-ref Boucaut over Hans Vanaken hebben vorige week duidelijk de taalgrens overgestoken. Maandagavond reageerde Boucaut zelf op de kritiek.

Ex-scheidsrechter Alexandre Boucaut kwam vorige week in het oog van de storm terecht na een uitspraak over Hans Vanaken naar aanleiding van zijn rode kaart. Daar kwam heel veel kritiek op in Vlaanderen. Vooral de kritiek van Peter Vandenbempt is blijven hangen bij de ex-ref.

“Boucaut bracht een oude frustratie naar boven, het is makkelijk voor hem om dat te zeggen over een speler van Club Brugge op de RTBF. Ik wil er geen gemeenschapskwestie van maken, maar ik denk niet dat hij dat zou hebben gezegd over iemand van Standard”, zei Vandenbempt.

Communautaire kwestie?

In La Tribune reageerde Boucaut, in het Nederlands, op de uitspraken van de analist. “Dat vind ik niet correct van de kant van de heer Vandenbempt. Hij kent mij waarschijnlijk niet goed. Het was zeker niet mijn bedoeling om hier een gemeenschapsaangelegenheid van te maken. We kunnen alles zeggen, maar ik heb vrede met mezelf.”

Hij probeerde zijn uitspraak van vorige week wat meer te kaderen. “We kennen de spelers, we kennen hun reacties en hun gedrag. Het is normaal dat je aardiger bent tegen iemand die aardig is. Wat ik zei was puur instinctief en zonder wraakzucht. Ik heb vrede met mezelf. Als je alle kritiek op de scheidsrechters ziet, is het goed dat we ook iets dat waar is kunnen zeggen en de balans een beetje kunnen herstellen.”