'Eigenaars van PSG tonen interesse om Belgische profclub over te nemen'

De eigenaars van PSG, het investeringsfonds QSI, willen een nieuw businessmodel uitbouwen. De Qatarezen werden naar een systeem met verschillende clubs.

QSI is voor 100 procent eigenaar van Paris Saint-Germain. De droom om de Champions League te winnen en daarvoor maar te blijven investeren lijken ze naast zich neer te leggen.

Qatar Sports Investments zou daarom kiezen voor een nieuw model, waarbij ze verschillende voetbalclubs in de wereld in hun portefeuille willen opnemen.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn ze ook geïnteresseerd in een Belgische club en zouden ze zich aangeboden hebben om het noodlijdende KV Oostende over te nemen.

Geografisch is het alvast een goede match en ook het feit dat de club in financieel moeilijk vaarwater zit maakt het een ideale club om die aan goede voorwaarden binnen te halen.

Veel interesse in KV Oostende

De kustploeg is echter niet de enige club die ze bekijken en de interesse voor KV Oostende lijkt ook bijzonder groot te zijn, al struikelen veel potentiële overnemers over de miljoenenschuld die eerst nog moet weggewerkt worden.

KV Oostende staat momenteel onder bewindvoering. Hij heeft alle bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de Raad van Bestuur in handen. Dat heeft volgens de krant ook zijn invloed op een mogelijke overname, omdat naar het project gekeken wordt.

Eén zorg is alvast weg: er is een akkoord met Marc Coucke over de tribune waarvoor KV Oostende 800.000 euro per jaar moest betalen. De overnemer zal die goedkoper kunnen overnemen, of een lagere huurprijs betalen.

Sportief gaat het alvast de goede richting uit. KV Oostende moest punten inleveren, kreeg er dan drie terug, maar staat door enkele overwinningen niet meer in de gevarenzone van de Challenger Pro League. En het speelt ook nog de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup tegen Royal Antwerp FC.