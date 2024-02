Emotionele Jean-Marie Pfaff reageert op overlijden van ex-ploegmaat Andreas Brehme, ook grootmachten in diepe rouw

Opnieuw moet afscheid genomen worden van een bekende Duitse naam die Jean-Marie Pfaff maar al te goed gekend heeft. Het nieuws over het overlijden van Andreas Brehme treft de internationale voetbalwereld.

Andreas Brehme is op 63-jarige leeftijd plots overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval. Brehme was de man die in de WK-finale van 1990 op de stip Duitsland de Wereldbeker bezorgde. De gewezen linksback speelde ook enkele jaren bij Bayern München en is een ex-ploegmaat van Jean-Marie Pfaff.

De Belgische legende werd door Gazet van Antwerpen gecontacteerd voor een reactie. "Dag, ik weet al waarom je me belt", klonk het meteen. Het overlijden van Brehme raakt Pfaff fel: hij zag 'm onlangs nog bij de herdenking van die andere legende. "Hij zag er heel moe en afgeleefd uit bij het afscheid van Beckenbauer."

Brehme een man met aanstekelijke levenslust

Ook Bayern München heeft uiteraard uitgebreid gereageerd en laat onder meer Karl-Heinz Rummenigge aan het woord. "Andi was een geweldige teamspeler, extreem loyaal en betrouwbaar. Zijn levenslust was altijd aanstekelijk, en het feit dat hij ons op 63-jarige leeftijd moest verlaten, maakt me erg verdrietig."

Met Real Madrid heeft ook een andere Europese grootmacht een statement in de wereld gestuurd. Het noemt Brehme een een legende van het Duitse voetbal en het wereldvoetbal.