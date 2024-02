Frank Boeckx komt met opvallende uitspraken over titelstrijd tussen Union en Anderlecht

Union SG is nog steeds de fiere leider in de Jupiler Pro League. Anderlecht klampt aan, maar de rest blijft maar steken laten vallen.

Het is eenzaam aan de top, zo klinkt het vaak, en dat mag in het geval van Union SG in de Jupiler Pro League heel letterlijk genomen worden.

De troepen van trainer Alexander Blessin hebben acht punten voorsprong op eerste achtervolger RSC Anderlecht. De kloof met Club Brugge en Royal Antwerp FC bedraagt ondertussen al 17 en 18 punten.

Voor de meeste analisten is het ondertussen duidelijk dat enkel Union SG en RSC Anderlecht nog aanspraak kunnen maken op de titel. Voor de anderen is de achterstand te groot opgelopen.

Titelstrijd tussen Union SG en Anderlecht

Frank Boeckx laat in de voetbalpodcast ‘vier-nul’ van Het Laatste Nieuws weten dat hij denkt dat Union SG dit jaar de titel wel zal pakken, in tegenstelling tot de voorbije twee jaren waarin het telkens in de play-offs fout liep.

Boeckx vindt ook dat er allemaal licht over de huidige koppositie van Union SG gegaan wordt, alsof het helemaal normaal is. “Als Anderlecht zo'n voorsprong had, zou dat veel meer besproken worden. Bij Union lijken we dat normaal te vinden”, klinkt het.

“Maar voor mij zijn zij gewoon weg. Maar vier punten voor op Anderlecht? In de laatste negen wedstrijden hebben ze daar niet van verloren, dus daar moeten ze toch ook geen schrik van hebben.”