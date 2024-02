KV Mechelen zou maar gek zijn als ze iets anders beslissen: de cijfers zijn overduidelijk

Het seizoen van KV Mechelen, daar wordt eigenlijk te weinig over gesproken. Malinwa stond op speeldag 12 veertiende in het klassement en de zorgen waren groot. Sinds Besnik Hasi overnam ging het crescendo en nu wordt er zelfs voorzichtig gesproken over play-off 1...

Misschien is de top zes wel niet het grootste cadeau dat KV Mechelen momenteel kan krijgen. Het zou immers nog veel verhullen van wat er aan de ploeg moet veranderd worden. Het zou weer een vals gevoel van vertrouwen kunnen installeren binnen de club.

Codewoord op het oefencomplex: arbeiten

Want Besnik Hasi haalt momenteel echt het onderste uit de kan met de ploeg die hij ter beschikking heeft. Een heel slimme keuze van het bestuur om Hasi binnen te halen of ze hadden waarschijnlijk een heel nieuwe trainersstaf moeten aanstellen. Fred Vanderbiest en Gunter Vanhandenhoven waren immers heel close met Steven Defour.

Die twee twijfelden na het ontslag van Defour, maar Hasi was meteen een geruststelling. Vanhandenhoven werkte nog met hem bij Anderlecht en voelde toen al een klik. Vanderbiest kan zijn mentaliteit meer dan smaken. Want dat is het codewoord geworden op KV Mechelen. Zonder geraak je niet binnen op het trainingscomplex: 'arbeiten!'

Zowel op training als op match verwacht Hasi 100 procent inzet. De boodschap die hij al verschillende keren gaf: 'geef alles en als je op bent, breng ik iemand fris'. De Albanese coach die eigenlijk al half Belg is geworden weet dat hij dat met deze kern kan: veel jonge gasten die zich willen bewijzen.

Meer punten per match dan Deila

Plus spelers als Schoofs, Mrbabti en Hairemans die er hetzelfde over denken. Je moet het hem nageven: hij haalt er resultaten mee. 1,75 punten per match sinds zijn aanstelling. Ter vergelijking: Ronny Deila haalt met Club Brugge dit seizoen 1,73 punten per match.

Zes zeges, drie gelijke spelen en drie keer verlies. Hasi heeft slechts een contract tot eind dit seizoen, maar KV Mechelen zou maar gek moeten zijn om niet met hem door te gaan. Zeker als hij inspraak krijgt in de transfers, zoals met Islam Slimani. Een cruciale pion, die al bewees wat hij kan bijbrengen.

En ja, als die top zes toch uit de bus valt... Dan is het aan Hasi om zijn bestuur met de voeten op de grond te zetten...