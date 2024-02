Analisten over 'de strijd' om de titel: "Club? Nee! Anderlecht? Union verloor er nog niet van!"

Zijn we op weg naar de saaiste play-offs 1 in jaren? Als de concurrentie punten blijft laten liggen, wordt de voorsprong van Union wel héél erg groot. Bon, groter dan hij nu al is, want ze hebben het grootste deel van hun concurrenten al uitgeschakeld.

Een paar weken geleden zei Marc Degryse nog dat Club Brugge de grootste uitdager van Union wordt. Daar is hij snel op moeten terugkeren. "Het wordt toch Union die kampioen speelt, denk ik", zegt hij bij de voetbalpodcast Vier-Nul. "Anderlecht gaat nog meedoen voor de prijzen en ze kunnen Union nog het leven zuur maken." "Drie weken geleden zei ik nog dat het een tweestrijd met Club ging worden, maar dat was duidelijk te vroeg gesproken. Club doet niet meer mee. Daar ben ik van moeten afstappen. Het wordt een strijd met Anderlecht." Frank Boeckx was zelfs nog duidelijker. Voor hem is er geen twijfel mogelijk wie kampioen wordt. "Als Anderlecht negen punten voorsprong op Club zou hebben, dan zou dat veel meer besproken worden. Union is weg hoor. Die gaan echt niet inzakken. Daarbij, ze verloren in negen matchen nog niet van Anderlecht. Daar moeten ze dus geen schrik van hebben."