Driedubbele opsteker voor Ivan Leko en Standard

Zoals verwacht hebben Nathan Ngoy en Zinho Vanheusden deze week de groepstraining hervat. Maar het derde goede nieuws voor Ivan Leko is dat ook Ibe Hautekiet weer meetraint.

Ivan Leko heeft steeds meer problemen bij Standard. In de defensieve sector alleen al zijn Vanheusden, Ngoy, Bokadi, Hautekiet en Fossey geblesseerd geraakt sinds de komst van de Kroaat.

Voor Fossey ziet het er voorlopig niet geweldig uit. Hij zou niet meer in actie komen tijdens de reguliere competitie. Ook bij Bokadi is bekend dat zijn blessure al enkele weken speelt, met name sinds de verplaatsing naar RWDM.

Maar er is nu dan toch ook goed nieuws. Nathan Ngoy, Zinho Vanheusden en Ibe Hautekiet zijn terug op training bij Standard. Ten einde raad wachtte Leko op de terugkeer van zijn verdedigers.

Met optimisme hoopt de trainer van Standard dat deze drie spelers terugkeren voor de verplaatsing naar Union SG op zondag. Als ze als niet fit worden bevonden, kunnen ze hun ploeg helpen vanaf de wedstrijd tegen KAA Gent, begin maart, en zo de nodige punten behalen om zich definitief veilig te stellen.