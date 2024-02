Boerenjaar levert op: Club Brugge, Union SG, Gent en Anderlecht zorgen voor nieuw record in inkomsten

De UEFA heeft het financieel rapport voor het seizoen 2022-2023 openbaar gemaakt. Het boerenjaar voor de Belgische teams zorgde voor een enorme jackpot. In totaal werd meer dan 72 miljoen euro uitgedeeld aan de Belgische ploegen, een nieuw recordbedrag.

In het seizoen 2022-2023 was Club Brugge actief in de groepsfase van de Champions League. Zij verdienden dan ook het meeste in het afgelopen seizoen: 44,083 miljoen euro. Met dank aan een dikke bonus voor het bereiken van de tweede ronde in de Champions League - zowat 9,6 miljoen euro extra.

De andere ploegen verdienden (uiteraard) heel wat minder. Union SG haalde in de Europa League alles samen 12,611 miljoen euro op, met ook nog eens 202.000 euro vanuit de voorrondes van de Champions League erbij. Totaal zo 12,813 miljoen euro voor de Brusselaars.

Gent, Anderlecht, Club Brugge en Union verzamelden samen net geen 73 miljoen euro

In de Conference League speelden RSC Anderlecht en KAA Gent lang mee. De Brusselaars hielden daar 8,182 miljoen euro aan over, de Buffalo's wisten af te klokken op 8,070 miljoen euro. Vergelijkbare getallen voor de ploegen die beiden de kwartfinales haalden.

Royal Antwerp FC werd nog voor de groepsfase uitgeschakeld en wist zo maar een peulschil op te rapen. In totaal wisten de Belgische teams in het boerenjaar net geen 73 miljoen euro te verzamelen. Dat is een record.